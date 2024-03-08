Yerel

Karabük Belediyesi, mahallelerde görev yapacak Ramazan davulcularını sınavla belirledi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev almak için müracaat eden 75 davulcudan sınavla 55 davulcuyu belirleyerek, yaka kartlarını dağıttı. Ayrıca davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmaması ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü'nce 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.

Belgelerini davulculara takdim eden Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan ayının maneviyatının yüksek olduğunu ifade ederek, "Davul bizim geleneklerin içerisinde olan bir husus. Ramazan ayında vatandaşlarımızın cep telefonu veya elektronik saatleri ile sahura kalkabilme imkanları olmasına rağmen belli gelenek ve göreneklerin devam etmesi ve bu maneviyatın yaşanabilmesi için de Karabük Belediyesi olarak bu sene de davul çalınmasına müsaade ettik. Kesinlikle size belirtilmiş saatler dahilinde gece davul çalacaksınız. Erken çaldım, ben mahalleye gidemedim, yerime falan kişiyi gönderdim, çocuğumu gönderdim yok. Herkes davulunu belirlenen saat içinde çalacak. Ramazan'da aynı suçu işleyen arkadaşlarımıza önümüzdeki Ramazan'da en iyi davulcu da olsa davul verilmeyecek. Ramazan'ın maneviyatına uygun türkü, şarkı, ilahi, kaside söylenecek. Böyle güncel fantezi müzikler çalmayacağız. Ramazan ayının maneviyatının yaşanmasını sağlamak için bu işi yapıyorsak, o maneviyata uygun müzikleri tercih edeceğiz. Bu konuda dikkatli olmanızı ve bunun dışına çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Her Ramazan ayında olduğu gibi sivil ekiplerimiz ve resmi ekiplerimizle gelen şikayetlere yönelik ve periyodik şekilde denetimlerimizi yapacağız. Tespit ettiğimiz an bir daha kesinlikle davul çalması söz konusu değil. Fiyat tarifesi kesinlikle belirlenmeyecek. Biz burada bir geleneği ve göreneği yaşatmak için yapıyoruz" dedi.

Yapılan uygulamalı sınav sonrası talimatnameyi imzalayan davulculara belediye tarafından hazırlanan görev kartları dağıtıldı. - KARABÜK