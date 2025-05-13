Karabük Belediyesi\'nden Kültürel Yaşama Katkı: Sanat Evi Projesi

Karabük Belediyesi, kentin kültürel hayatına ivme kazandıracak Sanat Evi projesi yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kent merkezinde minibüs duraklarının yanında, daha önce çağrı merkezi olarak kullanılan binada yürütülen dönüşüm çalışmaları, projenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başladı. 26 Mart 2025 tarihinde 18 milyon 325 bin 488 TL bedelle imzalanan sözleşme çerçevesinde yürütülen çalışmalar, belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Yaklaşık 900 metrekare kapalı alana sahip olacak Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde; çok amaçlı salon, müzik kursu alanları ve farklı kültürel faaliyetlere uygun bölümler yer alacak. Çok amaçlı salonu çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanan sanat evi, müzik kursu alanlarıyla da sanata ilgi duyan vatandaşlara eğitim imkanı sunacak. Ayrıca bina çevresinde bulunan 450 metrekarelik peyzaj alanı, doğal dokusu ve düzenlemeleriyle açık alan kullanımını destekleyecek.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Sanat Evi'nin kentin kültürel yapısına katkı sağlayacağını belirterek, "Karabük Belediyesi Sanat Evi, kentimizin kültürel hayatına önemli bir ivme kazandıracak. Sanata ve kültüre değer veren bir şehir inşa etme hedefiyle çıktığımız bu yolda, projenin hızlı ilerlemesi bizleri memnun ediyor. İnşallah kısa süre içinde sanatseverlerimizin buluşma noktası haline gelecek ve şehrimizin kültür ve sanat alanındaki dinamizmini artıracaktır" dedi. - KARABÜK