Karabük Belediyesi kar temizleme çalışmaları sürüyor

Karabük'te geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Karabük Belediyesi tarafından başlatılan kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar yağışının sona ermesine rağmen belediye ekipleri, şehir genelinde ulaşımın ve günlük yaşamın sorunsuz şekilde devam edebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakların yanı sıra yaya yollarında biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, şehir genelinde düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kar sonrası sürecin titizlikle yönetildiğini belirterek, "Kar yağışının ardından da ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. Şehrimizin tamamında yürütülen çalışmalarla günlük yaşamın en kısa sürede normal seyrine dönmesini amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve şehir düzeni için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - KARABÜK