Karabük İdman Yurdu\'na Ziyaret

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Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Adem Aydım, KARÇİMSA ve BEY Çimento Yönetim Kurulu Başkanı, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının büyük hissedarı ve yeni ortağı iş insanı Soner Özbey'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Başkan Aydım, kulübün mevcut durumu, kentin futbola dair beklentileri ve üst liglere yükselme hedefleri hakkında Özbey'e bilgi verdi. Aydım, şehrin bir kahramana, bir abiye ihtiyacı olduğunu belirterek Özbey'e kulübün formasını takdim edip, misafirperverliği için teşekkür etti.

Soner Özbey ise, nezaket ziyaretinden dolayı Başkan Aydım'a teşekkürlerini ileterek, Karabük İdman Yurdu'nun emekçi formasını ofisinin en güzel noktasına asacağını ifade etti. Özbey, kulüp futbolcuları ve mavi ateş taraftarlarına selamlarını iletirken, şehrin özlenen günlere kısa sürede kavuşabileceğine inandığını aktararak başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından, kulüp başkanı ve iş insanı, ortak hedeflere ulaşmak adına birlikte çalışacaklarının altını çizdi. - KARABÜK