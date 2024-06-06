Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037 Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037 Gerçekleştirildi

Karabük'ün sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, ulaşım ve turizm alanlarında kalkınmasına yönelik hazırlanan 'Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037' Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, Karabük'ün geleceği için stratejik hedefler belirlendi ve ilim potansiyel harekete geçirilerek eylem planının uygulanması önem taşıdığı vurgulandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise kentin lojistik üssü olabileceğini belirtti.

06.06.2024 16:05
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Karabük'ün sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, ulaşım ve turizm alanlarında kalkınmasına yönelik hazırlanan 'Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037' yapıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 100. Yıl Kültür Merkezinde yapılan çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda konuşan Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, "Çalıştayımızın gerçekleştiği bugün aynı zamanda Karabük il oluşunun 29'uncu yılıdır. Bu vesileyle Karabükümüzün kuruluş yıl dönümünü de kutluyoruz. Kentlerin geleceklerinin kurgulanmasında yol haritalarının belirlenmesi ve buna yönelik çalıştayların gerçekleştirilmesinin önemi artmaktadır. Bu nedenle ortak değerlerin bir vizyon etrafını ele alınması ortaya konulan stratejik hedeflerin taraflarca benimsenmesi ve stratejik iletişim yönetiminin doğru yapılması gerekmektedir" dedi.

"Karabükümüzün gelecek vizyonu için 'ben ve geçmiş' kelimeleri yerine 'biz ve gelecek' kelimelerin kullanımı önceliğimizdir" diyen Çapraz, "Bu çerçevede ilgili her paydaşımız tarafından mevcut durum analizi yapılarak geleceğe yönelik düşüncelerin çözüm önlemleriyle birlikte ifade edilmesi önem arz etmektedir. Belirtilen düşüncelerin ve çözüm önerilerinin hedefe ulaşmasında toplumsal düzeyde farklılık ve farkındalık oluşturması bu amaçla ilim potansiyel harekete geçirilmesi, kişilerle ilgili paydaşlar arasında iletişim ve iş birliği alanının güçlendirilmesi ve sonucunda eylem planının uygulamaya alınması Karabük'ümüzün geleceği açısından değer taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'da 87 yıllık bir geçmişi olan kentin toplam alanının yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı, 270 bin nüfuslu bir Anadolu şehri olduğunu söyledi.

"Bu şehrin aslında bir ulaşım avantajı var" ifadelerine yer veren Yavuz, "Yolların keşişim noktasındayız. İki ana metropolün çemberindeyiz. Bu şehir bir lojistik üssü olabilir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından söz verilen protokol üyeleri kentte yapılabilecek yeniliklerle ilgili fikirlerini sundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037 Gerçekleştirildi - Son Dakika

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