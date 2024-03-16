Karabük\'te 2023 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler

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Karabük'te, 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim "Alparslan" olurken, kız çocuklarına ise en çok "Defne" ismi konuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi 1 milyon 298 bin 836 ile "Mehmet", en çok kullanılan kadın imi ise 1 milyon 177 bin 80 ile "Fatma" olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Karabük'te doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 34 ile "Alparslan" oldu. Bu ismi 28 ile "Göktuğ" ve 13 ile "Metehan" takip etti.

Kız bebeklerinde ise Karabük'te 19 ile "Defne" ilk sırada yer alırken, 18 ile "Asya" ikinci sırada, 16 ile "Gökçe" üçüncü sırada yer aldı. - KARABÜK