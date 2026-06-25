Karabük'te 408 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Karabük'te 408 Polis Adayı Mezun Oldu

Karabük\'te 408 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 14:17
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Karabük POMEM'de 408 öğrenci mezuniyet töreniyle polislik mesleğine adım attı.

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 408 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle polislik mesleğine ilk adımını attı.

POMEM Yerleşkesi'nde düzenlenen 29. Dönem Mezuniyet Töreni'ne Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, POMEM Müdürü Koray Yalınkaya, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Çağatay, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, taşıdıkları üniformanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, eğitimlerini dereceyle tamamlayan ilk üç öğrenciye Vali Çağatay tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yemin töreninin ardından kep atan öğrenciler mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı. Tebrikler sırasında bazı öğrenciler ve aileler gözyaşlarını tutamadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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