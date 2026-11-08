Üç yıl kendi kendine çalıştı, 87 yaşında hafızlık belgesi aldı

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, herhangi bir Kur'an kursuna gitmeden kendi imkanlarıyla üç yıl boyunca çalışarak Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçen Önder, hafızlık belgesini aldı.

ÜÇ YIL AZİMLE ÇALIŞTI

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için üç yıl boyunca azim ve gayretle çalışan Halil Önder, sınavı da başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Önder'e belgesi, Karabük İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi.

MÜFTÜDEN TEBRİK

İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgi ve gösterdiği gayretle hafızlığını tamamlayan Halil Önder'i tebrik etti.

Yavuz, Önder'in başarısının ve Kur'an sevgisinin başta gençler olmak üzere herkese örnek olmasını temenni etti.