Üç yıl kendi kendine çalıştı, 87 yaşında hafızlık belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Üç yıl kendi kendine çalıştı, 87 yaşında hafızlık belgesi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üç yıl kendi kendine çalıştı, 87 yaşında hafızlık belgesi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Karabüklü Halil Önder, 87 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Herhangi bir kursa gitmeden kendi imkanlarıyla üç yıl boyunca çalışan Önder, Diyanet'in Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı oldu. Belgesini teslim eden İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, Önder'in başarısının gençlere örnek olmasını diledi.

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, herhangi bir Kur'an kursuna gitmeden kendi imkanlarıyla üç yıl boyunca çalışarak Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçen Önder, hafızlık belgesini aldı.

ÜÇ YIL AZİMLE ÇALIŞTI

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için üç yıl boyunca azim ve gayretle çalışan Halil Önder, sınavı da başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Önder'e belgesi, Karabük İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi.

MÜFTÜDEN TEBRİK

İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgi ve gösterdiği gayretle hafızlığını tamamlayan Halil Önder'i tebrik etti.

Yavuz, Önder'in başarısının ve Kur'an sevgisinin başta gençler olmak üzere herkese örnek olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“maAşallah amcama Allah sayılarınızı artırsın”

Tüm yorumlar (2)
Diyanet İşleri BaşkanlığıMustafa YavuzMustafa YavuzKarabükGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • wbkr2mcmjf wbkr2mcmjf:
    maAşallah amcama Allah sayılarınızı artırsın 4 0
  • Beşir Beşir:
    Maşallah barekallah 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:06:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Üç yıl kendi kendine çalıştı, 87 yaşında hafızlık belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android