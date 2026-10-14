Karabük'te AFAD'dan afet farkındalık eğitim ve tatbikatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te AFAD'dan afet farkındalık eğitim ve tatbikatları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te AFAD\'dan afet farkındalık eğitim ve tatbikatları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, tatbikat ve bilgilendirme...

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Damla Gönüllülük Hareketi katılımcısı 45 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından Belen Ortaokulu'nda 325 öğrenci ve okul çalışanının katılımıyla afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde ise 416 öğrenci ve okul çalışanına afet farkındalık eğitimi verilerek tahliye tatbikatı yapıldı.

Karabük Kemal Güneş Caddesi'nde arama kurtarma malzemeleri sergilendi, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve gönüllülük faaliyetlerine katılım konusunda çağrıda bulunuldu. Etkinlik kapsamında 485 kişiye ulaşıldı.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla afetlere hazırlıklı olmanın, doğru müdahale yöntemlerini öğrenmenin ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Acil DurumKarabükYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:13:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Karabük'te AFAD'dan afet farkındalık eğitim ve tatbikatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei