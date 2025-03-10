Karabük'te Av Sezonu Kapandı

Karabük Valiliği av döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 2 Mart 2025 tarihi itibariyle kapandığını bildirdi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Av sezonu 02.03.2005 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avlama faaliyeti sona ermiştir. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verileceği, ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir" denildi. - KARABÜK