Karabük\'te Bağımlılık Semineri

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Karabük'te İl Özel İdaresi personellerine 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalığı' ve "Teknoloji Bağımlılığı" hakkında semine verildi.

İl Özel İdaresi personellerine Hamzalar Ek Hizmet binasında 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalığı' ve 'Teknoloji Bağımlılığı' ile ilgili seminer verildi.

İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde 'Bağımsız Yaşa, Sağlıklı Kal' sloganıyla gerçekleştirilen seminerde, personellerin bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimseyerek hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hedefleniyor.

Semine ile ilgili yapılan açıklamada, "Seminerdeki amacımız, kurumumuz personellerinin bağımlılığın etkilerini anlamalarını sağlamak, bağımlılık risklerini azaltmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmektir" denildi. - KARABÜK