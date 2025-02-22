Karabük\'te Buzlu Yollar İçin 100 Personel Görevlendirildi

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kar yağışı sonrasında soğuk hava nedeniyle buz tutan yollarda çalışma yapmak üzere 100 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Karabük'te kar yağışının ardından yollar buz tuttu. Karabük Belediyesi, buz pistine dönen yollarda olumsuzluk yaşanmaması için 100 personelle sahaya indi. Ekipler kentin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da görev başındaki personellerle bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışları bugün öğleden sonra itibariyle Karabük'ümüzde de etkili olmaya başladı. Tabii kar, bir nimet. Yeraltı kaynakları açısından yine çevre açısından, doğa açısından çok ciddi bir nimet ama diğer taraftan da gerekli tedbir alınmadığı takdirde insanımız için külfet durumuna gelebiliyor. Bizler de Karabük Belediyesi olarak külfete dönüşmemesi için 25 araç ekipman ve 100 personelimiz ile sahadayız. 28 mahallemizde ulaşım ağlarını, yine yaya geçitlerini, birçok alanı güvenli hale getirmek için mesai arkadaşlarımızla beraber görevimizin başındayız. İnşallah kazasız belasız bu nimetten istifade etmeyi arzuluyoruz" dedi. - KARABÜK