Karabük'te Çipli Kimlik Zorunluluğu

Yerel

Karabük'te 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu müdürlüklerinde sadece çipli kimlik kartlarının geçerli olacağı bildirildi.

Tapu Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Tapu müdürlükleri, işlem güvenliğini artırmak için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanlarını kabul etmeyecek. Bu tarihten sonra çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar, tapu işlemlerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Çipli kimlik kartı bulunmayan kişiler mülk alıp satabilseler dahi, tapu kaydı işlemleri tamamlanamayacak" denildi.

Tapu işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla entegre Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılmaya başlandığının belirtildiği açıklamada, "Eski tip nüfus cüzdanlarının yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilirken, bu uygulama tapu işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski tip kimlik kartlarıyla hiçbir tapu işlemi yapılamayacak. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamak için eski kimliklerini değiştirmelidir. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlarımız, mülk alım-satım işlemleri dahil olmak üzere tüm tapu süreçlerinden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı. - KARABÜK