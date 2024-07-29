Karabük'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi

Karabük\'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi

Karabük Valiliği himayelerinde başlatılan 'Eğitim Kenti Karabük Projesi' çerçevesinde bin 660 etkinlik gerçekleştirildi. Proje, öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanmasını ve akademik, dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgiyi artırıyor. Karabük Valiliği, projenin başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkılarından dolayı tüm eğitim paydaşlarına teşekkür etti ve gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

29.07.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valiliği himayelerinde başlatılan "Eğitim Kenti Karabük Projesi" çerçevesinde bin 660 etkinlik gerçekleştirildi.

'Eğitim Kenti Karabük Projesi' ile öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanmasını, akademik alan başta olmak üzere; yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemeyi ve başarılarını artırmak hedefleniyor.

Projeye başlanıldığı günden bu yana 8 alt projede yer alan bin 660 etkinliğe ev sahipliği yapıldı. Etkinliklerin her biri bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgiyi artırıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eğitimler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinde gözle görülür ilerlemelere tüm paydaşlarımızla birlikte şahitlik ediyoruz.

Beş yıl gibi uzun soluklu olarak hazırlanan Projenin, ilk yılı için planlanan hedeflere ulaşmanın mutluluğunu tüm paydaşlarınızla birlikte yaşıyoruz. Projemizin başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkılarından dolayı tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmak ve onların hayatlarına daha fazla dokunmak adına var gücümüzle çalışacağız. Eğitim Kenti Karabük Projesi ile Karabük'ü eğitimde marka şehir yapmaya kararlıyız. Gelecek eğitim ve öğretim yılında da bu hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Karabük, Spor, Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement