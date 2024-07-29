Karabük\'te Eğitim Kenti Projesi kapsamında bin 660 etkinlik gerçekleştirildi

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Karabük Valiliği himayelerinde başlatılan "Eğitim Kenti Karabük Projesi" çerçevesinde bin 660 etkinlik gerçekleştirildi.

'Eğitim Kenti Karabük Projesi' ile öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanmasını, akademik alan başta olmak üzere; yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemeyi ve başarılarını artırmak hedefleniyor.

Projeye başlanıldığı günden bu yana 8 alt projede yer alan bin 660 etkinliğe ev sahipliği yapıldı. Etkinliklerin her biri bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgiyi artırıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eğitimler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinde gözle görülür ilerlemelere tüm paydaşlarımızla birlikte şahitlik ediyoruz.

Beş yıl gibi uzun soluklu olarak hazırlanan Projenin, ilk yılı için planlanan hedeflere ulaşmanın mutluluğunu tüm paydaşlarınızla birlikte yaşıyoruz. Projemizin başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkılarından dolayı tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmak ve onların hayatlarına daha fazla dokunmak adına var gücümüzle çalışacağız. Eğitim Kenti Karabük Projesi ile Karabük'ü eğitimde marka şehir yapmaya kararlıyız. Gelecek eğitim ve öğretim yılında da bu hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK