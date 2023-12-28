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Karabük'te emekliye ayrılan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Karabük'te emekliye ayrılan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı

Karabük'te Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Kara, öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı. Son dersini verdikten sonra görevinden ayrılan Kara, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Karabük\'te emekliye ayrılan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı
28.12.2023 - 11:59,
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Karabük'te öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Kara(65) meslek hayatının 36. yılında emekliye ayrıldı. Öğrencilerine dün son dersini veren Kara'yı, okul idaresi ve öğrencileri veda programı düzenledi. Son dersini verdikten sonra sınıftan ayrılan öğretmen alkışlar eşliğinde görevinden ayrıldı.

Duygu dolu anlar yaşayan Kara, en son meslektaşına sarıldığında gözyaşlarına hakim olamadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te emekliye ayrılan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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