Karabük'te Esnaf Kongresi Yapıldı
Karabük'te Esnaf Kongresi Yapıldı

05.05.2026 20:44
Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanlığını yeniden kazandı.

Karabük'te Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hüseyin Kılıç, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.

92 üyenin oy kullandığı genel kurulda Hüseyin Kılıç 88 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Kongrede ayrıca birlik organları da belirlendi. Buna göre yönetim kurulunda Cuma Kara, Sedat Çakıl, Mehmet Deniz ve Yasin Özçelik yer alırken, denetim kuruluna Nazmiye Dursunlar, Fahri Akbaş ve Yasin Kaplan seçildi. Disiplin kurulu ise Mustafa Tekelioğlu, Nurullah İşcan ve Hakan Akışık'tan oluştu.

Kongre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

