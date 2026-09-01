10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Karabük'te ormanlık alanda yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karabük Köyü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Evinden çıkan Erol Çoban, daha önce bir yaban domuzunun düşerek mahsur kaldığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya kontrol etmek amacıyla gitti. Çoban, kuyunun dibinde mahsur kalan sokak köpeğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların giremediği engebeli arazi nedeniyle itfaiye ekipleri, merdiveni elleriyle taşımak zorunda kaldı. Erol Çoban da itfaiye erleriyle birlikte merdiveni yaklaşık 2 kilometre boyunca taşıyarak kurtarma operasyonuna destek verdi.

Bölgeye ulaşan ekiplerden bir itfaiye eri kuyuya inerek mahsur kalan sokak köpeğini bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışması boyunca kuyunun başından ayrılmayan Erol Çoban da köpeğin sağlıklı şekilde kurtarılmasını yakından takip etti. Herhangi bir yaralanması bulunmadığı belirlenen sokak köpeği, kuyudan çıkarıldıktan kısa süre sonra ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

Erol Çoban, daha önce de aynı kuyuda bir yaban domuzunun mahsur kaldığını belirterek, "Kontrol etmek istediğimde köpeği fark ettim. Hemen itfaiye ekiplerini aradım, sağ olsunlar gelip hayvanı kurtardılar" dedi.