Karabük'te Mağaza Açılışında İzdiham: Vatandaşlar Yere Düştü

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(KARABÜK) - Karabük'te bir züccaciye mağazasının açılışına yapılan özel indirim kampanyası izdihama neden oldu. İzdiham nedeniyle bazı vatandaşlar yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Karabük merkeze bağlı Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde özel indirimlerin yapıldığı mağaza açılışında vatandaşlar birbirini ezdi. Mağazanın günler öncesinden açılışa özel birçok ürünü indirimli satışa çıkaracağını duyurması üzerine vatandaşlar ürünleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

AKP Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AKP İl Başkanı Ferhat Salt'ın açılış kurdelasını kesmesinin ardından vatandaşlar birbirlerini iterek mağazanın içine girmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle yere düşerek ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bazı vatandaşlar arasında ise tartışma çıktı.

Mağaza sorumlusu, "Uygun satıldığı için böyle bir izdiham var. Bunu bekliyorduk çünkü fiyatlarımız çok uygun Halkımıza teşekkür ediyoruz güzel bir ortam yaşattılar bize" dedi.