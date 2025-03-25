Karabük\'te Öğrencilerden Anlamlı Yaşlılar Haftası Etkinliği

Karabük Belediyesi Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri, Yaşlılar Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğretmen Perihan Özbek'in rehberliğinde, öğrenciler yaşlılarla bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Yaşlılar Haftası'na özel olarak hazırlanan dekorlar ve kostümlerle süslenen etkinlikte, öğrenciler büyükleriyle keyifli vakit geçirirken, sevgi, saygı ve vefa duyguları ön plana çıktı. Etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Toplumun hafızası olan büyüklerimizi hatırlamak, onlarla vakit geçirmek hem insani hem de kültürel bir görevdir. Bu anlamlı haftada çocuklarımızla büyüklerimizi bir araya getirerek, kuşaklar arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, Karabük'te yaşlılara duyulan saygı ve sevginin somut bir örneği olarak büyük beğeni topladı. - KARABÜK