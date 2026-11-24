Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Demir Çelik İlkokulu önünden başlanılan yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada devam eden programda anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.