Karabük'te Öğretmenler Günü korteji Demir Çelik İlkokulu önünden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Demir Çelik İlkokulu önünden başlayıp Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Anıtta çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Demir Çelik İlkokulu önünden başlanılan yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada devam eden programda anıta çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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