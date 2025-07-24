Karabük\'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te 21 saattir devam eden orman yangınında ekiplerin müdahalesi sürerken, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde takip etti. Çetinkaya, dumandan etkilenen bir serçeye elleriyle su vererek güvenli alana taşıdı.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ovacık ilçesine bağlı bazı köylere sıçrayan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Karabük Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve çevre belediyeler ve illerden sevk edilen ekipler yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangının etkili olduğu alanlarda yürütülen müdahale çalışmalarını sahada takip etti. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen ve uçamayan bir serçeye rastlayan Çetinkaya, kuşa elleriyle su verdi. Su verilen serçe, daha sonra güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Yangınla mücadele karadan ve havadan devam ederken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Yangından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılırken, bölgede tedbirler artırıldı. - KARABÜK