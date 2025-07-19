Karabük\'te Sanat Evi Projesi Devam Ediyor

Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Sanat Evi projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Daha önce çağrı merkezi olarak kullanılan binanın dönüştürülmesiyle başlayan proje kapsamında, 900 metrekare kapalı alan ve 450 metrekare peyzaj düzenlemesine sahip bir yapı inşa ediliyor. Çok amaçlı salonlar ile müzik eğitimi alanlarının yer alacağı merkez, tüm yaş gruplarına hitap edecek.

26 Mart 2025 tarihinde 18 milyon 325 bin 488 TL bedelle sözleşmesi imzalanan projede inşaat süreci planlanan takvime uygun şekilde sürdürülüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanat Evi, Karabük'ün merkezinde herkesin ulaşabileceği bir kültür noktası olacak. Tamamlandığında sanatsal üretimi artıracağına yürekten inanıyorum" dedi. - KARABÜK