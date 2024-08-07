Karabük\'te Temmuz Ayında 17 Orman Yangını Meydana Geldi

Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2024 yılında meydana gelen 23 orman yangınından 17'sinin Temmuz ayında gerçekleştiğini belirtti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Temmuz ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirdi.

Kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Yavuz, kamu düzeni ve güvenliği açısından Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini kaydeden Yavuz, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Karabük'te 31 Ekim'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatan Yavuz, yıl içerisinde 23 orman yangınının meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, "2024 yılında özellikle yıldırım düşmesinden kaynaklı olmak üzere 23 orman yangını çıkmış olup, bu yangınların 17'si temmuz ayında meydana gelmiştir. Çıkan bu yangınlar kurumlarımızın ortak ve özverili çalışmasıyla çok fazla büyümeden söndürülmüştür. Unutmayalım ki; geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir" diye konuştu. - KARABÜK