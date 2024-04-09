Karabük\'te Tır ve Kamyonların Geçişi Yasaklandı

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Karabük Valiliği, D-100 Karayolunun Karabük sınırları içerisinde tır, kamyon, çekici ve tanker sinci araçların geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, araçların 14 Nisan Pazar saat 05.00'dan 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'a kadar geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Eğitim ve öğretim ara tatili ile Bayram tatili dönüşü oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; tır, kamyon çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 Karayolunun ilimiz sınırları içerisinde kalan kısımlarında (arada kalan girişler dahil) 14 Nisan 2024 Pazar Günü Saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi Günü saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine seyir yapmalarına izin verilmemesine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. - KARABÜK