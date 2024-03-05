Karabük'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük\'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük-Eskipazar kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

05.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Eskipazar kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki 78 BG 894 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken, kavşaktan dönüş yapmakta olan K.K. sevk ve idaresindeki 06 CVH 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada K.K., M.C. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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