KBÜ\'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim gören ve trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci için Karabük Üniversitesi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ile Zahid Ali Abdallah Alsmadi için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencisi Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zahid Ali Abdallah Alsmadi için kılınan namazın ardından dua edildi.

Programda, hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve yakınları için başsağlığı dilekleri iletildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da yayımladığı taziye mesajında, öğrencilerin vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, merhum öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve üniversite camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Karabük Üniversitesi Camii'nde gerçekleştirilen programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KARABÜK