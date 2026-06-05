KBÜ'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KBÜ\'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı
05.06.2026 16:37  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören iki öğrenci, trafik kazasında hayatını kaybetti. Üniversite camisinde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından ailelere başsağlığı dilendi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim gören ve trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci için Karabük Üniversitesi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ile Zahid Ali Abdallah Alsmadi için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencisi Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zahid Ali Abdallah Alsmadi için kılınan namazın ardından dua edildi.

Programda, hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve yakınları için başsağlığı dilekleri iletildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da yayımladığı taziye mesajında, öğrencilerin vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, merhum öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve üniversite camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Karabük Üniversitesi Camii'nde gerçekleştirilen programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KBÜ'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:01:39. #7.12#
SON DAKİKA: KBÜ'de hayatını kaybeden öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.