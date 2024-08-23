Karabük Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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Karabük Üniversitesi, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 96,6 doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yerini aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2024 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Karabük Üniversitesinde özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler dışında, lisans ve ön lisans olmak üzere 5 bin 848 olan kontenjana 5 bin 647 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 96,6'ya ulaştı.

Karabük Üniversitesi lisans bölümlerine 2 bin 758, ön lisans bölümlerine ise 2 bin 889 kişi yerleşti. "Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite" sloganı ile yola çıkan Karabük Üniversitesinde bu yıl ilk kez öğrenci almaya başlayan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ve Yapay Zeka Operatörlüğü Programları, Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı ve Eskipazar Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programında tam doluluk oranına ulaşıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tebrik eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazandığınız için sizleri gönülden tebrik ediyorum. Zorlu bir süreci geride bırakarak üniversite hayatınıza ilk adımınızı atıyorsunuz. Karabük Üniversitesi olarak, her birinizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, yenilikçi eğitim programları ve modern kampüs imkanlarıyla sizlere en iyi eğitim-öğretim imkanlarını sunmayı hedeflemektedir. Bu güzel yolculukta, sadece akademik bilgi ve becerilerinizi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal, kültürel ve kişisel anlamda da kendinizi keşfetme fırsatı bulacaksınız. Eğitim hayatınız boyunca sizlere en iyi desteği sağlamak için buradayız. Sizlerden beklentimiz, derslerinizde başarılı olmanın yanı sıra, üniversitemizin sunduğu tüm fırsatları değerlendirerek kendinizi her alanda geliştirmenizdir. Unutmayın ki, üniversite hayatı sadece bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda bir gelişim ve olgunlaşma sürecidir. Yeni dönemin sizlere, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, Karabük Üniversitesinde geçireceğiniz yılların, hayatınızdaki en güzel hatıralardan biri olmasını temenni ederim. Bu büyük aileye tekrar hoş geldiniz. Başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK