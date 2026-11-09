Karabük Valisi Çağatay, KTSO yönetimine iadeyi ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük Valisi Çağatay, KTSO yönetimine iadeyi ziyarette bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Valisi Çağatay, KTSO yönetimine iadeyi ziyarette bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karabük Valisi Oktay Çağatay, KTSO Başkanı Ömer Ayar ve Meclis Başkanı Murat Sönmez'e iadeyi ziyarette bulundu. Görüşmede kentin ekonomik ve ticari yapısı, sanayi altyapısı ve iş camiasının beklentileri değerlendirildi; oda yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına (KTSO) Başkanı Ömer Ayar ile KTSO Meclis Başkanı Murat Sönmez'e iadeyi ziyarette bulundu.

Ömer Ayar ve Sönmez tarafından karşılanan Vali Çağatay'a Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmede, Karabük'ün ekonomik ve ticari yapısı, sanayi altyapısı, iş camiasının beklentileri ve kent ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Oda Başkanı Ömer Ayar ve Meclis Başkanı Murat Sönmez, odanın yürüttüğü faaliyetler ve üyelerine yönelik çalışmalar hakkında Vali Oktay Çağatay'a bilgi verdi.

Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün üretim, istihdam ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesinde iş camiasının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek oda yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Karabük ValiliğiSanayi AltyapısıMeclis BaşkanıMurat SönmezÖmer AyarEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:41:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük Valisi Çağatay, KTSO yönetimine iadeyi ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android