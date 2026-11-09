Karabük Valisi Çağatay, KTSO yönetimine iadeyi ziyarette bulundu

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına (KTSO) Başkanı Ömer Ayar ile KTSO Meclis Başkanı Murat Sönmez'e iadeyi ziyarette bulundu.

Ömer Ayar ve Sönmez tarafından karşılanan Vali Çağatay'a Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmede, Karabük'ün ekonomik ve ticari yapısı, sanayi altyapısı, iş camiasının beklentileri ve kent ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Oda Başkanı Ömer Ayar ve Meclis Başkanı Murat Sönmez, odanın yürüttüğü faaliyetler ve üyelerine yönelik çalışmalar hakkında Vali Oktay Çağatay'a bilgi verdi.

Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün üretim, istihdam ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesinde iş camiasının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek oda yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.