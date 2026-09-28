Karabük Valisi Çağatay, yeni atanan emniyet müdürü ve komutana iade-i ziyaret yaptı

Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Ünal ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hasan Gökkaya'yı tebrik etti.

Vali Çağatay, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Çağatay, Emniyet Müdürü Osman Tınmazol'a yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu düzeni ve güvenliği için yürütülen çalışmalarda her zaman desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Oktay Çağatay'a teşekkürlerini sundu.

Vali Çağatay daha sonra, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Ramazan Ünal'a iade-i ziyarette bulundu.

Valimiz Sayın Oktay Çağatay, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Ünal'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Çağatay'a, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette Ünal ile bir süre görüşen Vali Çağatay, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Kıdemli Albay Ünal, nazik ziyareti dolayısıyla Vali Çağatay'a teşekkür etti.

Vali Çağatay son olarak KBÜ Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Gökkaya'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Gökkaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çağatay, yeni akademik yılın Karabük Üniversitesi ve Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu için başarılı ve verimli geçmesini diledi.