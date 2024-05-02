Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisine iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
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Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisine iade-i ziyarette bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisine iade-i ziyarette bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisi üyelerini tebrik etmek için iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Vali Yavuz, meclis üyeleriyle bir araya gelerek Karabük için birlikte çalışacaklarını belirtti.

02.05.2024 16:53
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisine iade-i ziyarette bulunarak 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde seçilen üyeleri tebrik etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen tarafından karşılanan Vali Yavuz, Meclis Toplantı Salonunda meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Sözen nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkürlerini sundu.

Ziyarette konuşan Vali Yavuz, İl Genel Meclis Başkanı Sözen ve meclis üyelerini tebrik etti.

Karabük için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Yavuz, "Karşılıklı olarak birbirimizi çalıştıracağız. Kazanan Karabük olacak. Bu dönemle birlikte inşallah el ele güzel işler yaparız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisine iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika

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