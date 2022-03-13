Karaca: "Herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet edeceğiz" - Son Dakika

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkan adayı Hikmet Karaca, seçilmesi durumunda herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet edeceğini açıkladı.

Mayıs 2022 tarihinde yapılacak seçim öncesi özel açıklamalarda bulunan Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hikmet Karaca, "Seçilmemiz halinde sadece Erzurum'un değil, bölgenin sesi olacağız. Başta bölge milletvekilleri olmak üzere bütün birlik başkanları ile de en az üç ayda bir rutin olarak gerek Erzurum'da, gerekse diğer illerimizde toplanarak bölge esnafının sorunlarını masaya yatıracağız, sorunlarımızın çözümü noktasında da başta cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere diğer ilgili bütün bakanlıklara da gerekli baskıları uygulayabilen dirayetli, iş bilen, becerikli bir birlik olmak için mücadele vereceğiz. Tek derdimiz esnafımızın refahı ve mutluluğu için çözümler üretmek olacaktır. Yasal olarak Mayıs 2022 tarihinde yapılacak birlik seçimi ile ilgili ile olarak adaylığımı açıkladığım günden itibaren değerli oda başkanlarımız ve delegelerimizle yapmış olduğumuz ziyaretlerimizdeki görüşmelerimizde çok olumlu görüşler ve temenniler aldık. Bu durum da bizleri son derece memnun etmiş ve çalışma azmimizi arttırmıştır" dedi.

Karaca, "Esnaf ve sanatkar toplumumun ve ekonominin taşıyıcı kolonudur. Zorunlu giderlerimize yapılan fahiş zamlar, akabinde yaşanan ekonomik sıkıntılar esnaf ve sanatkarımızın alım ve ödeme gücünü resmen bitirmiştir. Devlete hiçbir külfeti olmayan esnaf ve sanatkar, birçok maddi zorluklar altında ezilmektedir. Esnaf ve sanatkar, zaten ödemede güçlük çektiği elektriğe, doğalgaza, kömüre, akaryakıta, vergilere, bağ-kur'a ve sosyal güvenlik primlerine 2022 yılının başından itibaren gelen fahiş zamlar karşısında çaresiz kalmıştır. Birçok esnafımızın da bu ağır yüklerin altından kalkamayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bir oda başkanı sıfatıyla temsil ettiğimiz esnafın sıkıntılarını ifade etmek, sesini duyurmak ve çözüm bulmak başlıca görevlerimizin en başında gelmelidir. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Meslek Odaları bu maksatla kurulmuştur. Bizler, esnaf ve sanatkarlar adına gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarını tenkit, gerektiğinde takdir edebilme yetki ve selahiyetine sahip olduğumuzun bilincine varmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da esnaf ve sanatkarımızın sesi olmaya ve onların isteklerini talep etmeye, esnaf ve sanatkar kesiminin sesini duyurma gayreti içerisinde olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi ve bu yöndeki çalışmalarımıza aralıksız devam etme çabası içerisinde olacağımızı bütün esnaf ve sanatkarımız tarafından bilinmesini istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM