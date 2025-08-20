Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
20.08.2025 14:22  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Karabatı, halkın mutluluğu için çözüm odaklı çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Kendisiyle görüşmek isteyen her bir vatandaşı dinleyen ve samimi tavırlarıyla büyük ilgi gören Karabatı, "Halkımızın mutluluğu için sahada olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Karabatı tüm taleplere çözüm odaklı yaklaşarak belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin nabzını tutmaya devam ediyor. Başkan Karabatı, bu kapsamda Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Karabatı, hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında tezgahları tek tek gezen Başkan Karabatı, pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Karabatı, "Bizim için en önemli şey halkımızın mutluluğu ve huzuru. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için buradayız. Belediyemiz, her zaman halkımızın hizmetindedir." dedi.

Pazaryeri ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy da Başkan Karabatı'na eşlik etti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karabatı, herkesle birebir iletişim kurmaya özen gösterdi. Kendisiyle görüşmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen Başkan Karabatı, her bir talebi sabırla dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Esnaf ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dikkatlerden kaçmazken, Başkan Karabatı, ilçenin sorunlarını yerinde görerek çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karacabey halkı, Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın pazaryeri ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Vatandaşlar, belediye başkanının halkla iç içe olmasını ve sorunlarını dinlemesini "samimi ve güven verici" olarak nitelendirdi. Karabatı da, "Karacabeylilerle bir arada olmak, onların sesini duymak benim için en büyük mutluluk. Sizlerin desteğiyle, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağız." dedi.

Ziyaret sırasında vatandaşlar, Karabatı ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden insanın ilgi gösterdiği Karabatı, özellikle gençlerle ve çocuklarla yaptığı sohbetlerle dikkat çekti. Bu samimi görüntüler, Karacabey'de sosyal dayanışmanın ve belediye-halk iş birliğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Belediye Başkanı Karabatı, göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe bir yönetim modeli sergiliyor. Kırsal mahalle ziyaretlerinden kahvehane buluşmalarına, sosyal etkinliklerden esnaf sohbetlerine kadar sahada aktif bir şekilde yer alan Karabatı, Karacabey'de katılımcı ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyareti de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:24:31. #7.12#
SON DAKİKA: Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.