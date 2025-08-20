Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Kendisiyle görüşmek isteyen her bir vatandaşı dinleyen ve samimi tavırlarıyla büyük ilgi gören Karabatı, "Halkımızın mutluluğu için sahada olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Karabatı tüm taleplere çözüm odaklı yaklaşarak belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin nabzını tutmaya devam ediyor. Başkan Karabatı, bu kapsamda Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Karabatı, hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında tezgahları tek tek gezen Başkan Karabatı, pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Karabatı, "Bizim için en önemli şey halkımızın mutluluğu ve huzuru. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için buradayız. Belediyemiz, her zaman halkımızın hizmetindedir." dedi.

Pazaryeri ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy da Başkan Karabatı'na eşlik etti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karabatı, herkesle birebir iletişim kurmaya özen gösterdi. Kendisiyle görüşmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen Başkan Karabatı, her bir talebi sabırla dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Esnaf ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dikkatlerden kaçmazken, Başkan Karabatı, ilçenin sorunlarını yerinde görerek çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karacabey halkı, Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın pazaryeri ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Vatandaşlar, belediye başkanının halkla iç içe olmasını ve sorunlarını dinlemesini "samimi ve güven verici" olarak nitelendirdi. Karabatı da, "Karacabeylilerle bir arada olmak, onların sesini duymak benim için en büyük mutluluk. Sizlerin desteğiyle, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağız." dedi.

Ziyaret sırasında vatandaşlar, Karabatı ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden insanın ilgi gösterdiği Karabatı, özellikle gençlerle ve çocuklarla yaptığı sohbetlerle dikkat çekti. Bu samimi görüntüler, Karacabey'de sosyal dayanışmanın ve belediye-halk iş birliğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Belediye Başkanı Karabatı, göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe bir yönetim modeli sergiliyor. Kırsal mahalle ziyaretlerinden kahvehane buluşmalarına, sosyal etkinliklerden esnaf sohbetlerine kadar sahada aktif bir şekilde yer alan Karabatı, Karacabey'de katılımcı ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyareti de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendirildi. - BURSA