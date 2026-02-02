Karacabey Belediyesi\'nden çocuklara yönelik etkinliklerle sömestir dopdolu geçti

Karacabey Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırladığı dopdolu sömestir programıyla Ergün Koç Kültür Merkezi'ni adeta bir çocuk şenliğine dönüştürdü. 16-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde; eğlenceli gösteriler, eğitici atölyeler, bilim şovları ve sahne performanslarıyla minikler hem doyasıya eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinliklere ücretsiz ulaşım desteği sayesinde aileler de yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Çocuklarımızın mutluluğu en büyük motivasyonumuz" diyerek, çocuklara katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği dopdolu bir etkinlik programıyla miniklerin yüzünü güldürdü. Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla geleneksel hale getirilen sömestir çocuk etkinlikleri, 16-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki hafta boyunca süren etkinlikler, çocukların kahkahalarıyla adeta bir şenlik havasına büründü.

Etkinlikler boyunca sahnelenen eğlenceli oyunlar, gösteriler ve interaktif aktiviteler, salondaki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ergün Koç Kültür Merkezi'ni dolduran minikler; müzik, oyun ve sahne performanslarıyla keyifli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikler boyunca salonlar tamamen doldu.

Karacabey Belediyesi, etkinliklere katılımı artırmak ve ailelerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye binası önünden ücretsiz servis hizmeti de sağladı. Bu uygulama, özellikle çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmak isteyen ailelerden büyük takdir topladı.

Eğlenceyle öğrenme bir arada

Çocukların yarıyıl tatilini yalnızca eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek geçirmeleri amacıyla hazırlanan sömestir programı, zengin ve eğitici içeriğiyle dikkat çekti. Etkinlikler kapsamında Bubble Show'lar, bilgi yarışmaları, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu, jonglör ve sirk gösterileri ile bilim deney şovları minik izleyicilerle buluşturuldu.

Bunun yanı sıra Anne-Çocuk Ebru Atölyesi, kil çalışmaları, maske boyama, bez çanta boyama, anahtarlık yapımı ve hamur devreler atölyeleri gibi etkinlikler düzenlendi. Eğitici atölyeler, çocukların el becerilerini geliştirmelerine, hayal güçlerini kullanmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağladı. Ayrıca birbirinden güzel sinema günleriyle de çocuklara keyifli ve eğlenceli anlar yaşatıldı.

Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli oyun alanları ise çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Ergün Koç Kültür Merkezi, sömestir tatili boyunca adeta bir çocuk şenliğine dönüştü.

Başkan Karabatı: "Çocuklarımızın mutluluğu en büyük motivasyonumuz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, geleneksel hale gelen sömestir etkinliklerine yoğun ilgi gösteren çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Çocukların yüzlerindeki neşenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Başkan Karabatı, "Çocuklarımız benim kırmızı çizgimdir. Onların mutlu olduğu, güldüğü ve kendilerini özgürce ifade edebildiği her ortam bizim için çok kıymetli. Sömestir tatilinde onların hem eğlenip hem de öğrenebileceği etkinlikler düzenlemeye özen gösterdik. Karacabey Belediyesi olarak çocuklarımızın sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Tüm çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA