Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere tüketim bilinci eğitimi - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere tüketim bilinci eğitimi

Karacabey Belediyesi\'nden öğrencilere tüketim bilinci eğitimi

Karacabey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim gören öğrencilere tüketim zamanı geçen gıdalarla ilgili 'son kullanma tarihi' konulu eğitim düzenledi. Zabıtanın görevleri ve çalışmaları hakkında sorularını soran minikler birçok konuda öğretici bilgiler aldı.

25.04.2024 15:34  Güncelleme: 15:39
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Karacabey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim gören öğrencilere tüketim zamanı geçen gıdalarla ilgili 'son kullanma tarihi' konulu eğitim düzenledi. Zabıtanın görevleri ve çalışmaları hakkında sorularını soran minikler birçok konuda öğretici bilgiler aldı.

Eğitimde bakkal ve marketlerde alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilip tüketilmeyeceği, en riskli gıda ürünleri ile aldığımız ürünlerin raf ve kasa etiket fiyatlarında farklılık olup olmadığına değinildi. Öğrencileri satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda da bilgilendiren Karacabey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim sonrası zabıta kıyafeti giyen öğrencilerle birlikte denetime çıktı.

Zabıta ekiplerinden öğrendikleri bilgilerle marketlerde denetim yapan çocuklar renkli ve anlamlı görüntüler ortaya koydu. Eğitimden duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler zabıta ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere tüketim bilinci eğitimi - Son Dakika

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