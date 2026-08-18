Karacabey'de Yaban Domuzları Sokaklarda
Karacabey'de bir grup yaban domuzu, yerleşim alanında yiyecek ararken vatandaşları şaşırttı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerleşim alanına giren yaban domuzları, vatandaşların hayretli bakışları arasında sokaklarda dolaştı.
Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nde 4 yavrusuyla birlikte yerleşim alanına giren domuz, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre mahallede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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