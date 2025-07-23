Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyün şenliklerinde ip çekme yarışmasına katılan kadınlar, güç ve azimleriyle alkış topladı.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, köyde düzenlenen ip çekme yarışmasında gösterdikleri azim ve güçle büyük takdir topladı. 'Pes etmek yok' sloganıyla yarışmaya katılan Karacaörenli kadınlar, sergiledikleri etkileyici performansla rakiplerini geride bıraktı. Kadınların erkek rakiplerine karşı verdiği mücadele, seyircilerden büyük alkış aldı. Güç ve dayanışma örneği sergileyen Karacaörenli kadınlar, azimleriyle görenlerin takdirini topladı. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Karacaörenli Kadınlar İp Çekme Yarışmasında Fırtına Gibi Esti - Son Dakika
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