Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, \'Dilimizin Zenginlikleri\' projesi kapsamında ödül verdi

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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen 'Dede Korkut Tarzı Hikaye Yazma' yarışmasında ilk ikincisi olan Atatürk İlkokulu öğrencisi Selen Çetinkaya'yı ağırlayarak ödüllendirdi.

Türkiye genelinde 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin Türkçe'nin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan kelimelerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmeleri amacıyla yarışma düzenlendi. Hikaye Yazma Yarışması kapsamında öğrencilerden, Dede Korkut Hikayeleri'nden hareketle yeni bir hikaye yazmaları istendi. Yarışma sonucunda Karacasu Atatürk İlkokulu öğrencisi Selen Çetinkaya yazdığı hikaye ile il ikincisi oldu. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'da başarılı öğrenciyi makamında ağırladı. Çetinkaya'yı başarısından dolayı kutlayan Kaymakam Gündoğdu, öğrenciyi ödüllendirerek başarılarının devamını diledi. - AYDIN