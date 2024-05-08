Karacasu Kaymakamı Sanayi Esnaflarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Karacasu Kaymakamı Sanayi Esnaflarını Ziyaret Etti

Karacasu Kaymakamı Sanayi Esnaflarını Ziyaret Etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, ilçedeki sanayi esnaflarını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Gündoğdu, esnaflarla birebir görüşerek onların talep ve önerilerini dinledi ve hayırlı işler diledi. Sanayi esnafının ilçenin ekonomik dinamikleri açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Gündoğdu, sorunları çözmek ve işleri kolaylaştırmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

08.05.2024 09:25
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, ilçedeki sanayi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunarak talep ve sorunlarını dinledi.

Önemli geçim kaynaklarından biri çömlekçilik sanatı olan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Gündoğdu sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaflarla birebir görüşen Kaymakam Gündoğdu, onların talep ve önerilerini dinleyerek sohbet edip hayırlı işler diledi. Ziyaretleri sırasında makine başına da geçen Gündoğdu, dayanışma ruhunu güçlendirmek adına önemli mesajlar verdi. Sanayi esnafının ilçenin ekonomik dinamikleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kaymakam Gündüoğdu, "Esnaflarımızın ilettikleri sorunları çözmek ve işlerinizi kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Sanayi esnafları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Gündoğdu'ya teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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