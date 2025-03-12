Karacasulu öğrenci katıldığı yarışmada il birincisi oldu - Son Dakika
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Yerel

Karacasulu öğrenci katıldığı yarışmada il birincisi oldu

Karacasulu öğrenci katıldığı yarışmada il birincisi oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu, liseler arasında düzenlenen 'Şehide Mektup' konulu yarışmada il birincisi oldu.

12.03.2025 10:37
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu, liseler arasında düzenlenen 'Şehide Mektup' konulu yarışmada il birincisi oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen 'Şehide Mektup' konulu liseler arası güzel mektup yazma yarışmasında Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu il birincisi oldu. Yarışmada yazdığı anlamlı mektup ile jüriden tam not alan Hatice Sabuncu, başarısıyla okulunu gururlandırdı. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Sabuncu'yu makamında ağırlayarak öğrencinin başarısını kutladı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu'yu yarışmada elde ettiği il birinciliğinden dolayı tebrik ederek, "Çanakkale Zaferi'ni anarken bu tür anlamlı yarışmalar, gençlerimize vatan sevgisini ve şehitlerimize olan minneti aşılamada önemli bir rol oynuyor" diyerek Sabuncu'yu ödüllendirdi. Sabuncu'ya başarılarının devamını dileyen Gündoğdu, gençlerin geleceği inşa etmedeki önemine vurgu yaptı.

Karacasu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu da yarışma süreci boyunca kendisine destek olan öğretmenlerine arkadaşlarına teşekkür ederken Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve şehitlere duyduğu saygıyı kaleme dökebilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, Kültür, Yerel, Son Dakika

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