Karacasulu vatandaşlar erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Karacasulu vatandaşlar erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi

08.10.2022 09:47
Karacasulu vatandaşlar erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' konusunda düzenlenen toplantılarla bilgilendiriliyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' konusunda düzenlenen toplantılarla bilgilendiriliyor.

Karcasu Kaymakamlığı tarafından 'Toplumsal Farkındalık Hareketi' projesi çerçevesinde mahallelerde rehberlik hizmetine başlandı. Ekim ayı teması olan 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' bilgilendirme toplantısı; Alemler Mahallesi'nde Kaymakam Hatice Gamze Kuran, daire amirleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Psikolojik Danışman Merve Kurul, erken yaşta evliliğin olumsuz etkilerini ve kadına yönelik şiddetin kadınlar ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Sonrasında da ilçe jandarma personeli tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgi verilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasulu vatandaşlar erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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