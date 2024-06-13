Karaçay Deresi Osmaniye'de Turizme Kazandırılıyor

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Osmaniye'nin can suyu Karaçay Deresi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı destekleri turizme kazandırılıyor.

DOĞAKA, Osmaniye kent merkezinden geçen ve şehir imajına katkı sağlaması hedeflenen "Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme ve Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi" projeleri ile bölgeye desteklerini sürdürüyor. 2023 yılında DOĞAKA'nın, Osmaniye Valiliği ile beraber finanse ettiği; Karaçay Deresine yerleştirilen; 3,5 metre yüksekliğinde, yaklaşık 40 metre uzunluğundaki şişirilebilir bent sayesinde, Fakıuşağı Köprüsünden başlayarak, ortalama 60 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğundaki mesafede su seviyesi, aynı düzeyde tutularak durgunlaşması sağlanabildi. Karaçay'a renk katan ışıklı, müzikli ve hareketli üç boyutlu gösteri yapan fıskiyeler ile ziyaretçiler dere manzarasını izlerken, restoran ve seyir terasları ile vakit geçirebilecek alternatif mekanlar bölgeye kazandırıldı. Bölgenin ülke turizmine kazandırılması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE