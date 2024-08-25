Karadeniz Bölgesi'nde Fındık Hasadında Kara Lastik Ayakkabılar Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde Fındık Hasadında Kara Lastik Ayakkabılar Tercih Ediliyor

Karadeniz Bölgesi\'nde Fındık Hasadında Kara Lastik Ayakkabılar Tercih Ediliyor

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı yapan üreticilerin en çok giydiği ayakkabıların başında 'kara lastik' geliyor. Fındık hasat sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar kara lastik ve renkli lastiklere yoğun ilgi gösteriyor. Fındık bahçelerinde kullanılan bu ayakkabılar, eğimli arazilerde kaymayı engelliyor ve rahat bir şekilde hasat yapmayı sağlıyor.

25.08.2024 16:49
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Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı yapan üreticilerin en çok giydiği ayakkabıların başında 'kara lastik' geliyor.

Fındık hasat sezonunun başlaması ile vatandaşlar kara lastik ve renkli lastiklere yoğunluk göstermeye başladı. Vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için bu ayakkabıları satın alıyor. Ordu'da fındık hasadının devam etmesi ile birlikte üreticiler bahçelerde rahat çalışabilmek için halk arasında 'kara lastik' olarak adlandırılan ayakkabılara yoğunlaşıyor.

Vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor. Ordu'da fındık hasadının devam etmesi ile birlikte üreticiler bahçelere girerken, gerek fındık bahçelerinde kullanmak için gerekse yurt dışından gelen gurbetçiler lastik ayakkabıya rağbet gösteriyor.

Fatsa ilçesinde ayakkabıcı olan Bünyamin Davu, kara lastiğin Ordu kültüründe önemli bir yeri olduğunu söyledi. Fındık hasat sezonunun başlamasıyla lastik ayakkabı satışlarının arttığını belirten Davu, "Eğimli arazilerde kullanılması yüzde yüz şart. Ayakların ıslanmaması ve insanların rahat bir şekilde fındığını toplaması için bahçelerde kullanılması gerekiyor. Lastik ayakkabılar bahçede ayağın kaymasını engelliyor. Fatsa'da ki Fındık hasat sezonunun başlaması ile birlikte güzel bir şekilde satışlarımız gerçekleşiyor. Fındık öncesi sezonunun başlıyor ve hasat sonrasında satışlarımız azalıyor. Yöresel insanlarımız onun kokusunu bile özlüyorlar. Uzaktan gelenler hatıra amaçlı gittikleri yere götürüyorlar ve bu şekilde uzaktan hatıra olsun özlem gidermek olsun bizden gelip kara lastikleri alıyorlar. Bölgemizin ve özellikle Fındığımızın vazgeçilmezi kara lastiktir. Ortalama fiyatı 70-100 liradan satılıyor. Önceden desenli modeller yoktu. Sade siyah olarak vardı o yüzdende adı kara lastik olarak anıldı" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Bölgesi'nde Fındık Hasadında Kara Lastik Ayakkabılar Tercih Ediliyor - Son Dakika

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