Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun'da kaldırımların yayalara açılmasını istedi - Son Dakika
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Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun'da kaldırımların yayalara açılmasını istedi

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Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun\'da kaldırımların yayalara açılmasını istedi
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Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun'da kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulmasını istedi. Başkan Uzunoğlu, Saathane çevresindeki işletmelerin kaldırımlara eşya koymasının bebek arabası kullananlar, yaşlılar ve öğrencilerin ulaşımını zorlaştırdığını ifade etti.

Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun şehir merkezinde kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması çağrısında bulunarak, iş yerlerinin kaldırımları kullanmasının yaya ulaşımını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Bayram Uzunoğlu, yaptığı basın açıklamasında Samsun'un tarihi ve kültürel dokusunun korunması gerektiğini belirterek, ticari faaliyetlerin kamusal alanların kullanımını engellememesi gerektiğini söyledi. Samsun'un esnaf kültürünün Ahilik geleneği, komşuluk ilişkileri ve dayanışma anlayışına dayandığını ifade eden Uzunoğlu, özellikle Saathane Meydanı ve çevresindeki tarihi akslarda bazı işletmelerin ürün, tezgah, sandalye ve çeşitli eşyalarını kaldırımlara taşıdığını belirtti. Bu durumun yayaların ulaşımını zorlaştırdığını kaydeden Uzunoğlu, bebek arabası kullananlar, yaşlılar ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin kaldırımları kullanmakta güçlük çektiğini söyledi.

"Kaldırımlar esnafın malını sergileme alanı değildir"

Uzunoğlu, "Gerçek esnaflık, şehrine ve insanına yük olmak değil, o şehri güzelleştirmektir. Kaldırımlar esnafın malını sergileme alanı değil, bu şehrin ortak yürüyüş yoludur. Ticari kaygılar ya da vitrin genişletme arzusu, hiçbir zaman kamusal hakkın önüne geçmemelidir" dedi.

Kaldırımların yayaların güvenli ve rahat şekilde kullanabileceği alanlar olması gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, kent yöneticilerine de çağrıda bulundu. Yayaların geçişini engelleyen eşyaların kaldırılması ve mevcut kuralların kararlılıkla uygulanması gerektiğini belirtti. Sorunun yalnızca denetim ve zabıta uygulamalarıyla çözülemeyeceğini dile getiren Uzunoğlu, esnafın da ortak yaşam alanlarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Uzunoğlu, "Asıl olan Samsun esnafının köklü değerlerine dönerek, 'Benim ticaretim başkasının özgürlük alanına müdahale ettiği an değerini kaybeder' anlayışını benimsemesidir" diye konuştu.

Samsun'un tarihi, kültürü ve esnafıyla değerli bir şehir olduğunu belirten Uzunoğlu, açıklamasını, "Esnaf dükkanının içinde büyüsün, zanaatıyla ve güler yüzüyle var olsun; kaldırımlar ise yayaların, çocukların ve bu şehrin halkının olsun. Çünkü ticaret ancak adaletle ve ortak yaşama saygıyla güzeldir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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