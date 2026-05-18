Karahallı\'da Yağmur Duası ve Şükür Programı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karahallı köyünde, birlik ve beraberlik vurgusunun ön plana çıktığı şükür ve yağmur duası programı düzenlendi.

Karahallı Köyü Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan ilahiler ve yapılan sohbetlerle etkinlik boyunca manevi bir atmosfer hakim oldu. Katılımcılar, hem şükür hem de bereketli yağışlar için ellerini semaya açarak dualar etti.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından yağışların önemine dikkat çekilirken, toplumun birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Program, yapılan yağmur ve şükür duasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR