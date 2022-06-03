Karaköprü'de yaşlılar unutulmuyor

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor.

Toplumun her kesimine dokunan Karaköprü Belediyesi, gönüllere dokunmaya, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karaköprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen 'Yaşlılarımız yalnız değildir' projesi ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlar ile ailelere evde bakım desteği veriliyor. Evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip, tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yapıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Biz ilçemize hizmet ederken bu ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Onlara her anlamda destek vermek, ihtiyaçlarını gidermek bizim asli görevimizdir. Karaköprü Kaymakamlığımız ile birlikte başlattığımız proje ile yaşlı bireylerin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösteriyoruz. Görevli arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi yaşlı veya dezavantajlı vatandaşlarımızın evine giderek kişisel ve ev temizliğini yapıyor, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabi böylelikle yaşlı amca ve teyzelerimizin hayır dualarını da almış oluyoruz." diye konuştu.

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar bu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve evde bakım ekibine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA