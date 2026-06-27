Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür Evi Açıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Sefer Karakoyunlu'nun babasından kalan evi etnografya ve tarım müzesine dönüştürmesiyle oluşturulan Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür Evi ve Tarım Müzesi, hem turistlerin hem de öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Sefer Karakoyunlu tarafından oluşturulan Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür Evi ve Tarım Müzesi, bölgenin kültürel ve tarımsal geçmişini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan çalışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür Evi ve Tarım Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra öğrencilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Sefer Karakoyunlu, babasından miras kalan iki katlı evi yıllar süren çalışmalar sonucunda etnografya ve tarım müzesine dönüştürdü. Müzede geçmişte bölgede kullanılan tarım aletleri, gündelik yaşamda kullanılan eşyalar, el sanatları ürünleri ve Türk kültürünü yansıtan çok sayıda eser sergileniyor.

Iğdır Valisi Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan ve ilçe protokolü ile birlikte müzeyi ziyaret etti. Taşolar, müzede yer alan eserleri inceleyerek Sefer Karakoyunlu'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında geleneksel Kafkas halk oyunları kıyafeti de giyen Taşolar, anı defterini imzaladı.

Müzenin kurucusu Sefer Karakoyunlu, Ata Ocağı'nın yalnızca Karakoyunlu ilçesine değil, bölgenin tamamına ait bir kültürel mirası yansıttığını belirtti.

Karakoyunlu, "Burada sadece Karakoyunlu'dan değil, Iğdır merkez ve köyleri ile Ardahan, Kars ve Van'dan getirilen eserler bulunuyor. Amacımız geçmişi unutmadan günümüze taşımak, tarih ve kültür bilinci oluşturmak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Ata Ocağı Kültür Evi ve Tarım Müzesi, turistlerin yanı sıra eğitim kurumlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, müzeyi ziyaret ederek geçmişte kullanılan tarım aletleri ve bölgenin tarımsal üretim tarihi hakkında bilgi ediniyor.

Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür Evi ve Tarım Müzesi, bölgenin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.