Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirilip insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu söyledi.

Başkan Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalaycı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirilip insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdendir. Bu bayramın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması, İslam dünyasına huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile tüm Karamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyor, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederek, tüm vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum." - KARAMAN