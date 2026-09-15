Karaman\'da 39. Ahilik Haftası, ilin ahisi Süleyman Tunç\'a kaftan giydirilerek kutlandı

Karaman'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şuayip Dik ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilin ahisi seçilen Süleyman Tunç'a Vali Hayrettin Çiçek tarafından ahilik kaftanı giydirildi. Bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası Türk Dili Parkı'nda vatandaşlara ahilik pilavı ikram edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ilin ahisine Şed kuşatması yapıldı daha sonra plaket takdim edildi. Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve il protokolü katıldı.