Karaman\'da İlk Teravih Namazı Coşkusu

Karaman'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazında Karaman genelindeki camilerde yoğunluk yaşandı. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan İmam-ı Azam Camisi başta olmak üzere birçok camide vatandaşlar saf tutarak ilk teravih namazını eda etti.

Karaman İl Vaizi Zafer Ali Çağlar, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, "Ramazan-ı Şerif ayının Karaman'ımız ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Namaz sonrası konuşan vatandaşlar ise Ramazan ayının gelişinden duydukları mutluluğu dile getirerek ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirten vatandaşlar, bu mübarek ayın huzur içinde geçmesini temenni etti. - KARAMAN