Karaman'da Vergi Bilincine Ödül - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da Vergi Bilincine Ödül

Karaman\'da Vergi Bilincine Ödül
31.05.2025 13:11
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Oto elektrikçi İbrahim Yılmaz, vergi bilincini artıran afişiyle ödüllendirildi.

Karaman'da vergi bilincine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı afişle örnek teşkil eden oto elektrikçi Karaman Defterdarlığı tarafından ödüllendirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Karaman Defterdarlığı vergi bilincini artırma çalışmaları kapsamında örnek teşkil eden işletmeleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, Grup Müdürü Kemal Gökbayrak, Gelir Müdür Vekili Hatice Eser ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı İlyas Kara, tasarladığı afişle vergi bilincine dikkat çeken oto elektrikçi İbrahim Yılmaz'ı TEKMARSAN Sanayi sitesindeki işyerinde ziyaret etti. İşletmenin bilgilendirici afişinde; "Vergi iyileştirir: hastane, ambulans; vergi eğitir: okul, kütüphane; vergi aydınlatır: sokak lambası; vergi kavuşturur: uçak, tren, otobüs" ifadeleriyle verginin toplumsal faydaları vurgulandı. Afişte ayrıca, işletmede her iş için fatura kesildiği ve "fatura istemiyorum, fiyattan düşülsün" gibi tekliflerin kabul edilmediği yer aldı.

"Gösterdiğiniz hassasiyet takdire şayandır"

Defterdar Karpınar, işletme sahibi İbrahim Yılmaz'a örnek davranışından dolayı belge ve hediye takdim ederken şu şekilde konuştu: "İbrahim bey çok güzel bir şekilde vergi bilincine temas etmiş. Kendisini yalnız bırakmak istemedik. Vergiye gönüllü uyumunuz, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında gösterdiğiniz hassasiyet takdire şayandır. Vatandaşlık sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için göstermiş olduğunuz özen, milletimizin ortak geleceğine yaptığınız değerli bir katkıdır. Bu vesileyle, göstermiş olduğunuz duyarlılık ve toplumsal Vergi bilincinin artmasına yönelik değerli katkılarınızdan dolayı içtenlikle teşekkür eder, vatandaşlarımıza örnek teşkil eden bu davranışınızın devamını diler, ticari hayatınızda bereketli, hayırlı kazançlar dilerim."

"Güzel geri dönüşler alıyoruz"

İşyeri sahibi İbrahim Yılmaz ise verginin toplum için önemine dikkat çekerek, "Fatura istemiyorum gibi taleplerle çok karşılaşıyordum. Biz de insanlara verginin insanların ve ülkemizin geleceği adına önemli bir faktör olduğunu anlatmak için böyle bir afiş hazırladık. Duyarlı olan insanlar görüyor sahip çıkıyor ve bizi tebrik ediyor. Bu konuda güzel geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

Vergi bilincinin yaygınlaştırılması ve kayıt dışı ekonominin azaltılması adına yapılan bu tür ziyaretlerin devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yerel Haberler, İbrahim Yılmaz, Ekonomi, karaman, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da Vergi Bilincine Ödül - Son Dakika

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